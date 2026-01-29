بالفيديو.. ظنوا أنها “مسيرة”.. طائرة “درون” تصيب مواطنين سودانيين بالذعر والرعب شاهد لحظة هروب النساء والأطفال بأحد الأحياء خوفاً من سقوطها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو أُار ضحكات الجمهور والمتابعين الذين تناقلوه على صفحاتهم الشخصية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو أظهر نساء وأطفال يجرون خوفاً من طائرة تصوير “درون”, حلقت فوق رؤوسهم بأحد الأحياء.

ووفقاً لما ذكر ناشرو المقطع فإن النساء, والأطفال, كانوا يظنون أن طائرة “الدرون”, مسيرة حربية, استهدفت مكانهم ليقوموا بالهروب خوفاً من سقوطها أمامهم.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات الجمهور فقد اختلف المعلقين حول الدولة التي شهدت الواقعة الطريفة, حيث نفى عدد كبير من المعلقين أن تكون الواقعة حدثت بالسودان.

وأكدوا في تعليقاتهم أن الفيديو تم تصويره بإحدى الدول الأفريقية, لكن ناشرو المقطع استغلوا انتشار “المسيرات” الحربية, بسبب الحرب, وهلع المواطنين منها ما جعلهم يربطون المقطع بالسودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)