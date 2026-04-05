إزالة 278 راكوبة عشوائية بسوق ستة شرق النيل في حملة حاسمة لفرض هيبة الدولة

في إطار تنفيذ توجيهات السيد والي ولاية الخرطوم وموجهات اللجنة العليا لفرض هيبة الدولة، نفّذ جهاز حماية الأراضي بمحلية شرق النيل حملة ميدانية واسعة استهدفت إزالة المخالفات والظواهر السالبة بسوق ستة بمنطقة الحاج يوسف، خاصة على امتداد الشارع الرئيسي.

وجاءت الحملة بإشراف مباشر من المدير التنفيذي لمحلية شرق النيل، الأستاذ مرتضى يعقوب بانقا، وبمتابعة ميدانية من المهندس ناجي العمدة، مدير جهاز حماية الأراضي، حيث أسفرت عن إزالة (278) راكوبة عشوائية كانت تعيق الحركة وتشوه المظهر العام، وذلك في عملية منظمة نُفذت بكفاءة عالية ودون أي معوقات تُذكر.

وأكد المدير التنفيذي أن المحلية ماضية في تنفيذ حملات مماثلة بصورة مستمرة، لتشمل كافة المناطق التي تشهد تعديات ومخالفات، مشدداً على ضرورة التزام المواطنين بالقوانين واللوائح المنظمة للأسواق، وتعزيز روح التعاون مع الأجهزة المختصة لتحقيق بيئة حضرية منظمة وآمنة.

من جانبه، أوضح مدير جهاز حماية الأراضي أن العمل الرقابي مستمر لرصد أي تجاوزات على الأراضي العامة، مؤكداً جاهزية الجهاز لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة دون تهاون، في إطار ترسيخ سيادة القانون وحماية الحقوق العامة.

وتأتي هذه الحملة ضمن جهود المحلية الرامية إلى تنظيم النشاط التجاري، وتحسين انسيابية الحركة المرورية، والارتقاء بالمظهر الحضري، بما يسهم في خلق بيئة اقتصادية مستقرة تخدم الباعة والمواطنين على حد سواء.

وتؤكد محلية شرق النيل أن فرض النظام ليس خياراً، بل التزام مستمر، وأن حماية المرافق العامة مسؤولية جماعية لا تحتمل التهاون أو التجاوز.

