هشام ماجد يهنئ إيمي سمير غانم باسمها الحقيقي

حرص الفنان هشام ماجد على تهنئة الفنانة إيمي سمير غانم بطريقة لافتة، حيث نشر رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، استخدم خلالها اسمها الحقيقي بدلًا من اسم الشهرة الذي يعرفه به الجمهور.

ونشر هاشم ماجد صورة تجمعها بـ ايمي وزوجها الفنان حسن الرداد وعلق عليها قائلاً: “عيد ميلاد سعيد للأخت العزيزة امل سمير”.

وكان قد أعلن المخرج الكبير خالد جلال، عن عمل مسرحي جديد يجمع فيه النجمتان دنيا سمير غانم وشقيقتها إيمي سمير غانم.

وشارك خالد جلال عددا من الصور التي تجمعه بالنجمتين دنيا سمير غانم وشقيقتها والمنتج أحمد السبكي ونجله عبر حسابه على “فيس بوك” وعلق قائلاً: “قريبا بإذن الله مسرح جميل.

