- 1/2
- 2/2
اكملت سفارات وقنصليات السودان بالخارج كافة استعداداتها الادارية والفنية لانطلاق امتحانات الشهادة الثانوية السودانية التي تبدا غدا الاتنين ويجلس لها ما يقارب 60 الف طالبا وطالبة في 14 دولة موزعين في 21 مركز ا خارجيا.
وقال السفير اونور احمد مدير عام القنصليات والتعاون الثقافي بوزارة الخارجية وعضو اللجنة العليا لغرف الطوارئ للامتحانات في تصريح لوكالة السودان للانباء ان الدول تشمل مصر .السعودية قطر .سلطنة عمان البحرين ليبيا جنوب السودان.اثيوبيا يوغندا كينيا رواندا . تشاد . ماليزيا وتركيا.
واضاف ان كافة الترتيبات قد اكتملت بالمراكز الخارجية عبر بعثات السودان الخارجية الدبلوماسية والقنصلية لقيام الامتحانات بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة بعد وصول اوراق الامتحانات والمراقبين لهذه الدول.
وعبر عن شكره للدول التي استضافت الطلاب السودانيين وسهلت مهمة اداء الامتحانات في تاريخها المحدد .
واضاف اونور ان الحكومة السودانية حريصة في تخصيص امتحانات بديلة للطلاب اللاجئين والطلاب اللذين لم يتمكنوا من الجلوس للامتحانات في مايو المقبل بهدف ضمان مستقبلهم الاكاديمي.
سونا
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
كانت هذه تفاصيل خبر 60 الف طالبا وطالبة يجلسون لامتحانات الشهادة السودانية في 14 دولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.