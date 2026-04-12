60 الف طالبا وطالبة يجلسون لامتحانات الشهادة السودانية في 14 دولة

اكملت سفارات وقنصليات السودان بالخارج كافة استعداداتها الادارية والفنية لانطلاق امتحانات الشهادة الثانوية السودانية التي تبدا غدا الاتنين ويجلس لها ما يقارب 60 الف طالبا وطالبة في 14 دولة موزعين في 21 مركز ا خارجيا.

وقال السفير اونور احمد مدير عام القنصليات والتعاون الثقافي بوزارة الخارجية وعضو اللجنة العليا لغرف الطوارئ للامتحانات في تصريح لوكالة السودان للانباء ان الدول تشمل مصر .السعودية قطر .سلطنة عمان البحرين ليبيا جنوب السودان.اثيوبيا يوغندا كينيا رواندا . تشاد . ماليزيا وتركيا.

واضاف ان كافة الترتيبات قد اكتملت بالمراكز الخارجية عبر بعثات السودان الخارجية الدبلوماسية والقنصلية لقيام الامتحانات بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة بعد وصول اوراق الامتحانات والمراقبين لهذه الدول.

وعبر عن شكره للدول التي استضافت الطلاب السودانيين وسهلت مهمة اداء الامتحانات في تاريخها المحدد .

واضاف اونور ان الحكومة السودانية حريصة في تخصيص امتحانات بديلة للطلاب اللاجئين والطلاب اللذين لم يتمكنوا من الجلوس للامتحانات في مايو المقبل بهدف ضمان مستقبلهم الاكاديمي.

سونا