تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حديث حقق انتشار واسع وأثار سخرية الجمهور على السوشيال ميديا. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الفيديو أظهر اثنين من مطربي, مليشيا الدعم السريع, وهم يتغنون بأغنية حديثة. المطربين هاجموا من خلال الأغنية القائد الميداني للمليشيا “النور قبة”, ووصفوه بالخائن, وذلك بعدما أعلن “قبة” انسلاخه عن المليشيا وانضمامه للقوات المسلحة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. مطربون بالدعم السريع يطلقون أغنية يهاحمون فيها القائد "النور قبة" بسبب انسلاخه من المليشيا وانضمامه للجيس لهذا اليوم



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.