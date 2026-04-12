أعلن جنود بالقوات المشتركة, التي تقاتل بجانب الجيش, رفضهم القاطع لإنضمام القائد الميداني للمليشيا الدعم السريع, النور قبة, للقوات المسلحة.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد خاطب أحد جنود المشتركة, رئيس مجلس السيادة, وقائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان, مؤكداً رفضه وزملائه تقبل المنشقين عن الدعم السريع.
وقال الجندي, في حديثه أن قبة, وأمقاله قاموا باغتصاب النساء وقتل المواطنين وارتكاب جرائم مؤكداً أن كل المنشقين بقياد كيكل, وموسى هلال, وأخيراً النور قبة, لا أمان لهم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. "قبة وكيكل وهلال ما عندهم أمان".. جنود بالمشتركة يوجهون رسالة للبرهان يعلنون فيها رفضهم انضمام "النور قبة" للقوات المسلحة
الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز