فيفا يدعو الاتحاد الإيراني لزيارة زيورخ قبل كأس العالم

دعا الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، مسؤولي الاتحاد الإيراني إلى زيارة مقره في زيورخ من أجل التحضير لكأس العالم المقرر الصيف المقبل، وفق ما علمت وكالة فرانس برس من مصدر مقرب من الملف.

ويحوم الشك حول مشاركة إيران في كأس العالم المقرر بين 11 يونيو و 19 يوليو في ظل النزاع في الشرق الأوسط الذي اندلع في أواخر فبراير إثر ضربات إسرائيلية وأميركية على إيران، إلا أن رئيس فيفا السويسري جاني إنفانتينو كرر مراراً أن الإيرانيين سيخوضون بالتأكيد مبارياتهم الثلاث في دور المجموعات كما هو مقرر، في الولايات المتحدة.

وقال إنفانتينو في 30 أبريل خلال افتتاح الكونغرس الـ76 لفيفا في فانكوفر الكندية: أريد أن أؤكد بشكل لا لبس فيه أن إيران ستشارك بالتأكيد في كأس العالم 2026. وبالطبع ستلعب إيران في الولايات المتحدة.

وعلق الرئيس الأميركي دونالد ترامب لاحقاً للصحافيين: إذا قال جاني ذلك، فأنا موافق، قلت له افعل ما تريد. يمكنك أن تسمح لهم، أعتقد أنه ينبغي السماح لهم باللعب.

وعلى الرغم من تصريحات إنفانتينو، أظهر كونغرس فيفا الصعوبات اللوجستية المحتملة لحضور إيران في أميركا الشمالية، ففي اليوم الذي سبق انطلاقه، ألغى الوفد الإيراني حضوره إلى فانكوفر، مبرراً ذلك بسلوك مهين من شرطة الهجرة عند وصوله إلى مطار تورونتو.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الإيراني مباراته الأولى في 16 يونيو في لوس أنجليس أمام نيوزيلندا، تليها مواجهة بلجيكا في 21 من الشهر نفسه في لوس أنجليس أيضاً، ثم مصر بعدها بستة أيام في سياتل.

