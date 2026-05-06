- 1/2
- 2/2
يشير الدكتور أنطون سعد، الخبير في مؤسسة الأورام الخيرية، إلى أن تحقيق نصر كامل على السرطان أمر مستبعد، لكن يمكن خفض معدل الوفيات الناجمة عنه بابتكار لقاحات مخصصة.
ويقول: “يجب ومن المهم توضيح المقصود بـ “هزيمة السرطان”. فإذا كنا نتحدث عن القضاء التام على جميع أنواع السرطان، فهذا مستحيل في المستقبل القريب. لأن السرطان ليس مرضا واحدا، بل هو مئات من الاضطرابات المتنوعة جينيا، ومن غير المرجح تحقيق نصر كامل حتى باستخدام أكثر اللقاحات تطورا”.
ووفقا له، قد تصبح معظم أنواع السرطان في المستقبل حالات مزمنة يمكن السيطرة عليها. علاوة على ذلك، من المتوقع انخفاض معدل الوفيات الناجمة عن السرطان بفضل اللقاحات وتطوير الأدوية الحديثة.
ويقول: “لقد تلقينا في السنوات الأخيرة، أول دليل قاطع على فعالية لقاح الحمض النووي الريبوزي المرسال (mRNA) الشخصي. فقد أظهرت دراسة أُجريت على مرضى سرطان الجلد، أدى الجمع بين لقاح mRNA ودواء بيمبروليزوماب pembrolizumab (دواء مضاد للأورام) إلى خفض خطر عودة المرض خلال 18 شهرا من 38 بالمئة إلى 21 بالمئة. وهذه خطوة هامة فعلا ولكنها ليست اكتشافا ثوريا”.
ويشير الخبير، إلى أن تجارب مماثلة تجرى حاليا لسرطان الرئة والبنكرياس والقولون والمستقيم. أي ستصبح اللقاحات بالنسبة لأنواع معينة من السرطان، علاجا قياسيا كعلاج مساعد للجراحة والعلاج المناعي، ما يقلل من خطر عودة المرض.
المصدر: نوفوستي
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر طبيب أورام يكشف ما إذا كان بإمكان البشرية هزيمة السرطان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.