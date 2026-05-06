طبيب أورام يكشف ما إذا كان بإمكان البشرية هزيمة السرطان

يشير الدكتور أنطون سعد، الخبير في مؤسسة الأورام الخيرية، إلى أن تحقيق نصر كامل على السرطان أمر مستبعد، لكن يمكن خفض معدل الوفيات الناجمة عنه بابتكار لقاحات مخصصة.

ويقول: “يجب ومن المهم توضيح المقصود بـ “هزيمة السرطان”. فإذا كنا نتحدث عن القضاء التام على جميع أنواع السرطان، فهذا مستحيل في المستقبل القريب. لأن السرطان ليس مرضا واحدا، بل هو مئات من الاضطرابات المتنوعة جينيا، ومن غير المرجح تحقيق نصر كامل حتى باستخدام أكثر اللقاحات تطورا”.

ووفقا له، قد تصبح معظم أنواع السرطان في المستقبل حالات مزمنة يمكن السيطرة عليها. علاوة على ذلك، من المتوقع انخفاض معدل الوفيات الناجمة عن السرطان بفضل اللقاحات وتطوير الأدوية الحديثة.

ويقول: “لقد تلقينا في السنوات الأخيرة، أول دليل قاطع على فعالية لقاح الحمض النووي الريبوزي المرسال (mRNA) الشخصي. فقد أظهرت دراسة أُجريت على مرضى سرطان الجلد، أدى الجمع بين لقاح mRNA ودواء بيمبروليزوماب pembrolizumab (دواء مضاد للأورام) إلى خفض خطر عودة المرض خلال 18 شهرا من 38 بالمئة إلى 21 بالمئة. وهذه خطوة هامة فعلا ولكنها ليست اكتشافا ثوريا”.

ويشير الخبير، إلى أن تجارب مماثلة تجرى حاليا لسرطان الرئة والبنكرياس والقولون والمستقيم. أي ستصبح اللقاحات بالنسبة لأنواع معينة من السرطان، علاجا قياسيا كعلاج مساعد للجراحة والعلاج المناعي، ما يقلل من خطر عودة المرض.

