دحر العدوان وصد وكسر الغزاة والمرتزقة ومن شايعهم وعاونهم وأواهم ، مسير ومشوار طويل تحفه التضحيات التي تتطلبها عزة الأوطان .. تضحيات يتقدمها استشهاد الشهداء ونقص الأموال والأنفس والثمرات ، والخوف والجوع .. وكذلك الإحباط .. والخذلان ..
■ هذا هو طريق عزة الأوطان .. ولاخيار آخر ..
■ ولهذا فإن مركز المؤامرة علي السودان لن يرفع راية الهزيمة والتسليم بالخسارة الفاجعة ..
■ مركز المؤامرة يعلم أنه خسر حربه ضد الشعب السوداني منذ الطلقة الأولي في اليوم الأول للحرب ..
■ واليوم أيقن مركز المؤامرة بخسارة حربه ضد الشعب والجيش السوداني في كردفان ودارفور ولذلك يتم يومياً نقل المرتزقة من دارفور وكردفان وجنوب السودان إلي إثيوبيا لفتح جبهة النيل الأزرق ..
■ ومن داخل أراضي ومطارات أثيوبيا تنطلق المسيّرات الإسرائيلية والإماراتية لضرب البنية التحتية والمطارات والقري الوادعة داخل بلادنا ..
■ آن للسودان أن يرد الصاع صاعين لإثيوبيا آبي أحمد ..
■ الصمت علي خيانة الجار لا يعني عجزاً ..
■ والرجال نجحُها في فعلها .. لافي الكلام ..
الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
