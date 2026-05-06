دحر العدوان وصد وكسر الغزاة والمرتزقة ومن شايعهم وعاونهم وأواهم ، مسير ومشوار طويل تحفه التضحيات التي تتطلبها عزة الأوطان .. تضحيات يتقدمها استشهاد الشهداء ونقص الأموال والأنفس والثمرات ، والخوف والجوع .. وكذلك الإحباط .. والخذلان ..

■ هذا هو طريق عزة الأوطان .. ولاخيار آخر ..

■ ولهذا فإن مركز المؤامرة علي السودان لن يرفع راية الهزيمة والتسليم بالخسارة الفاجعة ..

■ مركز المؤامرة يعلم أنه خسر حربه ضد الشعب السوداني منذ الطلقة الأولي في اليوم الأول للحرب ..

■ واليوم أيقن مركز المؤامرة بخسارة حربه ضد الشعب والجيش السوداني في كردفان ودارفور ولذلك يتم يومياً نقل المرتزقة من دارفور وكردفان وجنوب السودان إلي إثيوبيا لفتح جبهة النيل الأزرق ..

■ ومن داخل أراضي ومطارات أثيوبيا تنطلق المسيّرات الإسرائيلية والإماراتية لضرب البنية التحتية والمطارات والقري الوادعة داخل بلادنا ..

■ آن للسودان أن يرد الصاع صاعين لإثيوبيا آبي أحمد ..

■ الصمت علي خيانة الجار لا يعني عجزاً ..

■ والرجال نجحُها في فعلها .. لافي الكلام ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد