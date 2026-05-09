إعلان عودة التشغيل العالمي لمطار الخرطوم الدولي

في انتصار جديد للسودان ..اشعار دولي يعلن عودة العمليات التشغيلية الطبيعية إلي مطار الخرطوم الدولي .. ■ إعلان عودة التشغيل العالمي لمطار الخرطوم صدر اليوم الجمعة 8 مايو2026.. ■ الإعلان بتشغيل مطار الخرطوم دولياً هو الأول من نوعه منذ إندلاع الحرب في السودان .. ■ الإشعار الدولي يعني أن مطار الخرطوم الدولي أصبح فعّالاً ومُتاحاً للحركة الجوية الدولية واستئناف العمليات الملاحية بصورة طبيعية .. ■ عودة مطار الخرطوم إلي قائمة المطارات العالمية تتويج لجهود وطنية مخلصة بذلتها سلطة الطيران المدني والجهات ذات الصلة لإعادة تشغيل المطار وفق المعايير الدولية .. ■ العودة الدولية لمطار الخرطوم يعزز حركة النقل الجوي وخدمة المسافرين وشركات الطيران العالمية .. الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

