ارتفاع الكوليسترول يرتبط بمضاعفات خطيرة على المدى الطويل

حذر خبراء في الصحة من أن ارتفاع الكوليسترول يعد من المشكلات الصحية الشائعة التي قد تمرّ دون ملاحظة، لأنه غالبا لا يسبب أعراضا واضحة في مراحله الأولى.

وقد يرتبط ارتفاع الكوليسترول بمضاعفات خطيرة على المدى الطويل، من بينها زيادة خطر انسداد الشرايين والنوبات القلبية.

وتوضح دراسات علمية حديثة وجود ارتباط بين ارتفاع الكوليسترول وبعض الأعراض الجسدية، أبرزها آلام الأوتار. فقد أظهر بحث نُشر في المجلة البريطانية للطب الرياضي أن هذه الآلام تظهر بشكل متكرر لدى الأشخاص الذين يعانون من مستويات مرتفعة من الكوليسترول، خاصة في الحالات الشديدة.

وفي المقابل، أشار الباحثون إلى أن العلاقة بين ارتفاع الكوليسترول وآلام الأوتار لا تزال غير واضحة في الحالات الأقل شدة، ما يستدعي مزيدا من البحث لفهمها بشكل أدق.

وللتعمق في النتائج، أجرى فريق البحث تحليلا تجميعيا شمل مجموعة من الدراسات السابقة، حيث تم جمع البيانات وتحليلها بشكل شامل. وقد اعتمد الباحثون على البحث في ست قواعد بيانات طبية هي: MEDLINE وCochrane وAMED وEMBASE وWeb of Science وScopus، وفقا لتقرير نشره موقع Surrey Live.

وشملت المراجعة 17 دراسة ضمت 2612 مشاركا، وتبيّن أن الأشخاص الذين يعانون من تغيّرات في الأوتار أو آلام فيها لديهم مستويات أعلى من الكوليسترول الكلي مقارنة بغيرهم.

وقال أحد الباحثين إن نتائج المراجعة “تشير إلى وجود علاقة بين مستويات الدهون في الدم وصحة الأوتار”، مؤكدا في الوقت نفسه الحاجة إلى دراسات طويلة الأمد لتحديد ما إذا كانت هذه العلاقة سببية بالفعل.

وفيما يتعلق بالوقاية وخفض الكوليسترول، توصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS) بتقليل استهلاك الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة، مثل الزبدة والسمن واللحوم الدهنية والجبن، مع إمكانية التعويض عنها بالدهون غير المشبعة الصحية الموجودة في أطعمة مثل الأفوكادو.

المصدر: ميرور + روسيا اليوم