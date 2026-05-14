شاهد بالفيديو.. الفنانة شهد أزهري تفاجئ الجميع وتصدر بيان تعلن فيه إنضمامها لقوات جيش تحرير السودان

فاجأت المطربة, السودانية, المثيرة للجدل شهد أزهري, جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ببيان تم تداوله على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أعلنت المطربة, في بيانها إنضمامها لقوات جيش تحرير السودان, جناح القائد عبد الله يحي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

