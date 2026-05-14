استئناف حركة العودة الطوعية عبر معبر أشكيت بوصول 1400 سوداني

شهد معبر أشكيت الحدودي بمدينة وادي حلفا، صباح اليوم الخميس، استئناف حركة العودة الطوعية للسودانيين من جمهورية مصر العربية، بعد توقف الرحلات لفترة طويلة، حيث كانت رحلات العودة تُسيَّر عبر معبر أرقين.

وأوضح مدير معبر أشكيت بوادي حلفا، المهندس تاج السر محمد الحاج علي، في تصريح لـ(سونا)، أن المعبر استقبل 1400 شخص على متن 25 حافلة، في طريقهم إلى الخرطوم وعطبرة، ضمن مبادرة يشرف عليها جهاز المخابرات العامة السودانية في إطار برنامج العودة الاختيارية من جمهورية مصر العربية.

وأضاف أن إدارة المعبر قدمت كافة التسهيلات والخدمات اللازمة للعائدين بمهنية وكفاءة عالية، مشيراً إلى إكمال إجراءات التفتيش الجمركي والجوازات والضوابط الهجرية في وقت وجيز وفق نظام “من الباب إلى الباب”.

وأشاد مدير المعبر بدور وتعاون السلطات والوحدات ذات الصلة بالمعبر، إلى جانب غرفة النقل، والتنسيق المحكم في تسيير رحلات العودة الطوعية.

وأشار إلى وجود تنسيق متكامل بين السفارة السودانية بالقاهرة والقنصلية بأسوان والسلطات المصرية والسودانية، فضلاً عن إدارات المعابر في البلدين، بما أسهم في انسياب حركة التفويج للعائدين.

وأوضح أن رحلات لجنة الأمل للعودة الطوعية ستواصل عبورها عبر معبر أرقين، فيما سيتم استقبال رحلات لجنة المبادرات عبر معبر أشكيت.

وأكد مدير المعبر جاهزية معبر أشكيت لاستقبال المزيد من رحلات العودة الطوعية، من خلال خطة متكاملة بين الجهات المختصة لتسهيل وتنظيم حركة العائدين إلى مناطقهم المختلفة، بما يسهم في تخفيف الأعباء وتعزيز الاستقرار المجتمعي.

وأعرب عن شكره لجمعية الهلال الأحمر السوداني قطاع حلفا ومنظمة طوارئ حلفا، لدورهما في تقديم العون والخدمات الإنسانية للعائدين بالمعبر.

