شاهد بالفيديو.. “أنا لو عاوزة أعرس كل يوم بعرس راجل جديد”.. الفنانة مونيكا روبرت ترد على سخرية الجنس اللطيف وتصفهم بــ”البايرات والمشلوبات”

أثارت المطربة, السودانية, المعروفة مونيكا روبرت, ضجة إسفيرية واسعة وذلك بعد تصريحاتها التي أطلقتها في بث مباشر على إحدى منصاتها.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد عبرت المطربة, الحسناء عن غضبها من تعليقات بعض متابعاتها من الجنس اللطيف, اللاتي سخرن من تأخرها في الزواج.

وقالت مونيكا, في ردها: (أنا لو عاوزة أعرس كل يوم بعرس راجل جديد وانتو مقتنعين بالكلام دا وعارفين), وواصلت المطربة, سخريتها من متابعاتها ووصفتهم بالبايرات والمشلوبات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)