شاهد بالفيديو.. احتفال تاريخي ببعثة المريخ بعد وصولها الخرطوم لأول مرة منذ 3 سنوات

حظيت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي المريخ السوداني, باستقبال تاريخي من أنصار الفريق, لحظة وصول البعثة لمطار الخرطوم, قادمة من رواندا.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد حرص العشرات من محبي المريخ, على استقبال لاعبي الفريق لحظة وصولهم الخرطوم, لأول مرة منذ اندلاع الحرب قبل نحو 3 سنوات.
الجدير بالذكر أن بعثة المريخ, وصلت بكامل نجوم الفريق بقيادة المحترفين الجدد, وذلك من أجل أداء دوري النخبة السوداني, الذي سينطلق غداً بالخرطوم.
ياسين الشيخ
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
