- 1/2
- 2/2
تحدث رجل الأعمال, السوداني, الشهير أزهري المبارك, في لقاء قصير عن بداية رحلته حتى أصبح من أثرى أثرياء السودان, بثروة طائلة.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد تحدث رجل الأعمال, الذي أشتهر بأعمال البر والإحسان ومساعدة المحتاجين, عن بداية رحلته مع “الذهب”.
وقال أزهري, أنه ومعه شقيقه وبعض الذين كانوا معهم قاموا بالبحث في طريق صحراء مصر, والسودان, حيث جمعوا في عدد من الشهور جرامات قليلة من الذهب.
وكشف بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, أنه فارق المجموع بعد فترة بحثاً عن مكان آخر للتنقيب فيه لكنه تلقى مكالمه من أخيه طالبه بالعودة للمكان الأول.
وأكد أنه وبعد عودته لأخيه, قاموا بالتنقيب حيث جمعوا كمية من الذهب الخام في بداية بحثهم تقدر بحوالي 4 كيلو وبعدها استمرت الرحلة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. رجل الأعمال والبر والإحسان أزهري المبارك يحكي لأول مرة بداياته مع رحلة البحث عن “الذهب” وكيف جمع ثروته الطائلة!! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.