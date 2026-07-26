الهلال يستهل مشواره في سيكافا بالفوز على توسكر الكيني

بدأ الهلال مشواره ببطولة شرق ووسط أفريقيا للأندية (سيكافا كاغامي) بالفوز على توسكر الكيني بهدفين دون مقابل ، عصر اليوم على ملعب أماهورو بالعاصمة الراوندية كيغالي، متصدرا مجموعته.

احرز الهدف الاول الغاني قمرديني في الدقيقة 30 من الشوط الاول ، وعزز مواطنه سليم آدامز بالهدف الثاني في الزمن المحتسب بدل الضائع ، وجاء الهدفان من تسديدات خارج الصندوق ، ويواجه الهلال في مباراته المقبلة كي اف زد الزنجباري الثالثة عصر الأربعاء المقبل .

سونا

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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