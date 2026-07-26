ياسر العطا.. ليس أمام الدعم السريع إلا الاستسلام ووضع السلاح

عضو مجلس السيادة رئيس هيئة أركان الجيش ياسر العطا يؤكد أنه ليس أمام قوات الدعم السريع إلا الاستسلام ووضع السلاح.

وأكد أن المرتزقة الذين يقاتلون مع الدعم السريع من إثيوبيا وجنوب السودان والصومال واليمن وسوريا وأوكرانيا وكولومبيا وتشاد وليبيا والنيجر ومن كل غرب إفريقيا عليهم الهروب والنفاد بأنفسهم.

الجزيرة_السودان

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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