ترحيل أكثر من 90 أسرة من أبناء دينكا نقوك من مصر ضمن برنامج العودة الطوعية

أعلن المجلس الأعلى لتنسيق شؤون دينكا أبيي بجمهورية مصر العربية ترحيل أكثر من 90 أسرة من أبناء دينكا نقوك إلى السودان عبر لجنة الأمل للعودة الطوعية، مؤكداً استمرار الجهود لترتيب عودة مئات الأسر الراغبة في العودة إلى البلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك عقده رئيس المجلس الأعلى لتنسيق شؤون دينكا أبيي بالسودان شول موين بول مع سلاطين دينكا نقوك أبيي بمصر، بحضور قيادات المجلس وأعضاء لجنة العودة الطوعية.

وقدم السلطان متوكل أشاك، رئيس المجلس الأعلى لتنسيق شؤون دينكا أبيي بجمهورية مصر العربية، تنويراً حول نشاط المجلس والتنسيق الذي تم مع لجنة الأمل للعودة الطوعية، مشيراً إلى تفويج أكثر من 90 أسرة من دينكا نقوك إلى السودان، وكشف أن عدد الراغبين في العودة الطوعية بلغ 780 أسرة بما يعادل نحو 3400 فرد.

وأعرب السلطان متوكل أشاك عن تقديره للجهود المبذولة في دعم العودة الطوعية، مثمناً دور حكومة الأمل برئاسة رئيس الوزراء دكتور كامل إدريس، كما خص بالشكر المهندس محمد وداعة رئيس لجنة الأمل للعودة الطوعية وأعضاء اللجنة على جهودهم في إنجاح عمليات التفويج.

من جانبه، قدم رئيس المجلس الأعلى لتنسيق شؤون دينكا أبيي بالسودان شول موين بول تنويراً حول الأوضاع الراهنة في السودان وأسباب الزيارة، مؤكداً أهمية تعزيز التنسيق بين أبناء أبيي في الداخل والخارج لدعم برامج العودة والاستقرار.

كما استعرض الأمين العام للمجلس بمصر ومقرر لجنة العودة الطوعية لأبناء أبيي، لوكا ملوك أيونق، أعمال اللجنة خلال الفترة الماضية وخططها المستقبلية، مشيداً بجهود لجنة الأمل للعودة الطوعية وطاقم سفارة السودان بالقاهرة في تسهيل إجراءات العودة.