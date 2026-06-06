كلاب ضالة تهاجم قرية بولاية الجزيرة

أفادت وسائل إعلام محلية بأن مجموعة من الكلاب الضالة هاجمت قرية العوضية بمحلية أم القرى بولاية الجزيرة، وأصابت 35 شخصاً.

وقالت إن المستشفى المحلي بالقرية يعاني من نقص حاد في مصل السُّعار، وسط مخاوف المواطنين من تفاقم الأزمة.

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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