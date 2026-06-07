إستئناف استخراج الجواز الإلكتروني بمحلية سواكن لتسهيل الخدمات وتقليل الازدحام

دشّنت العميد شرطة سعاد مصطفى خلف الله، مدير إدارة الجوازات بولاية البحر الأحمر، اليوم بمجمع الجوازات والسجل المدني بمحلية سواكن، استئناف العمل في خدمة استخراج الجواز الإلكتروني بالمركز، وذلك بحضور العميد شرطة صديق إبراهيم حاقر مدير إدارة السجل المدني بالولاية، ومدير شرطة محلية سواكن، ومدير جوازات ميناء الأمير عثمان دقنة، إلى جانب عدد من عمد وأعيان المنطقة.

وأكدت العميد شرطة سعاد مصطفى أن استئناف الخدمة يأتي في إطار خطة وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة الرامية إلى توسيع نطاق الخدمات الشرطية وتخفيف الضغط على مراكز استخراج الجوازات بالولاية، بما يسهم في تقليل الازدحام وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات في مناطقهم.

وأوضحت أن إدارة الجوازات حريصة على تقديم خدمات متميزة وميسرة لمواطني محلية سواكن والمناطق المجاورة وفق المعايير الفنية المعتمدة للجواز الإلكتروني، وبما يحفظ كرامة المواطن ويوفر عليه الوقت والجهد.

من جانبه، أكد العميد شرطة صديق إبراهيم حاقر التزام إدارة السجل المدني بتسهيل إجراءات استخراج الرقم الوطني وبطاقة الهوية القومية، باعتبارهما من المتطلبات الأساسية لاستخراج الجواز الإلكتروني، مشيراً إلى أهمية التكامل بين إدارات الشرطة المختلفة لضمان انسياب الخدمات للمواطنين.

وأعرب عدد من عمد وأعيان محلية سواكن عن تقديرهم لوزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة على اهتمامهما بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، واصفين استئناف العمل بمجمع سواكن بأنه خطوة مهمة تسهم في تخفيف مشقة السفر إلى مدينة بورتسودان لإنجاز معاملات الجوازات والسجل المدني.

ويأتي استئناف الخدمة في إطار جهود الدولة الرامية إلى ضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وتيسير حصولهم عليها رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

سونا