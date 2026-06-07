بصورة مع صناع مسلسله.. محمد رمضان يوجه رسالة لـ تركى آل الشيخ: «أخويا الكبير يا أبو ناصر»

محمد رمضان

أعاد الفنان محمد رمضان نشر الإشادة التى وجهها المستشار تركى آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، لفيلم «أسد»، وذلك عقب حالة الجدل التى أُثيرت بعد حذف منشور سابق له كان قد علّق فيه على تلك الإشادة عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعى.وأثار حذف المنشور تساؤلات واسعة بين المتابعين حول أسباب الخطوة، وما إذا كان لذلك أى تأثير على مشاريعه الفنية المقبلة، خاصة فى ظل الحديث عن تعاونات إنتاجية جديدة ينتظر أن تجمعه بتركى آل الشيخ خلال الفترة المقبلة.وفى سياق متصل، نشر محمد رمضان صورة جمعته بالمستشار تركى آل الشيخ وصناع مسلسله الجديد، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2027، وذلك عبر حسابه الرسمى على موقع «فيس بوك»، وعلق قائلاً: «حبيبى وأخويا الكبير يا أبو ناصر.. شهادة عظيمة نعتز بها أنا وكل صناع الفيلم، وعقبال نجاح مسلسلنا وفيلمنا القادمين بإذن الله، ومبروك 7DOGS».

وكان فوجئ جمهور الفنان محمد رمضان بحذف رده على المستشار تركى آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، بشأن فيلمه الجديد «أسد»، والذى يُعرض حاليًا فى دور السينما.

وجاء الحذف عبر حسابات محمد رمضان على مواقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» و«إنستجرام» و«إكس»، ما أثار تساؤلات بين متابعيه حول أسباب ذلك.

وكان تركى آل الشيخ قد نشر بوستر فيلم «أسد» عبر حسابه الرسمى على «فيسبوك»، وعلق قائلاً: «فيلم أسد جميل وتقدم كبير فى النوعية دى من الأفلام، النجم محمد رمضان ممثل كبير، وفى المستقبل لو حصل تعاون فى مسلسلات وأفلام أتوقع لها نجاح كبير.. على فكرة صندوق الأفلام مستثمر 30٪؜ من الفيلم يعنى شركاء».

ورد محمد رمضان حينها قائلاً: «حبيبى وأخويا الكبير.. حبيبى يا أبو ناصر، مبروك نجاح 7 Dogs، وكل اللى اتقال إشاعات.. أسد و7 Dogs أخوات».

فيلم أسد بطولة محمد رمضان، رزان جمال، على قاسم، إسلام مبارك، كامل الباشا، إيمان يوسف، مصطفى شحاتة، ماجد الكدوانى، أحمد داش، ومن تأليف شيرين وخالد دياب، ومن إخراج محمد دياب.

المصري اليوم