السودان يدين الهجمات العدوانية التي استهدفت البحرين والكويت والأردن والعراق

أعربت حكومة السودان في بيان أصدرته وزارة الخارجية والتعاون الدولي اليوم عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للهجمات العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق ، باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة، والتي تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول الشقيقة وتهديداً مباشراً لأمنها واستقرارها.

نص البيان :

جمهورية السودان

وزارة الخارجية والتعاون الدولي

مكتب الناطق الرسمي وإدارة الإعلام

بيان صحفي

تعرب حكومة السودان عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للهجمات العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق ، باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة، والتي تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول الشقيقة وتهديداً مباشراً لأمنها واستقرارها.

وتؤكد وزارة الخارجية والتعاون الدولي رفض السودان القاطع لأي اعتداء يمس سيادة الدول أو يهدد أمنها وسلامة أراضيها، وتشدد على أن مثل هذه الأعمال من شأنها تقويض الأمن والاستقرار الإقليميين، وتوسيع دائرة التوتر في المنطقة، مما يقلل من فرص نجاح مبادرات السلام التي تتبناها بعض دول الإقليم .

وتجدد حكومة السودان تضامنها الكامل مع مملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية العراق، وتؤكد دعمها لكل ما من شأنه الحفاظ على أمنها واستقرارها وصون سيادتها.

صدر في يوم الأربعاء الموافق ٢٢ يوليو ٢٠٢٦