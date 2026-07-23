صفقة تمويل ضخمة بقيمة 1.5 مليار دولار تخصص لاستيراد السلع الاستراتيجية إلى السودان

السودان اقترب من إبرام صفقة تمويل ضخمة بقيمة مليار ونصف المليار دولار، مع أحد بيوت التمويل الأجنبية الكبرى، وذلك لمجابهة التحديات الاقتصادية الحادة وتأمين احتياجات البلاد من السلع الأساسية، وأشرف على الصفقة المهمة؛ رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ومحافظ البنك المركزي، آمنة ميرغني.

ووفقاً لمعلومات، سيُخصص مبلغ التمويل بالكامل لضمان تدفق السلع الاستراتيجية الحيوية، وتتوزع أولويات الصرف تأمين المنتجات البترولية، من أجل تغطية الفجوة المستمرة في سوق المشتقات النفطية وتأمين إمدادات الوقود، بالإضافة لدعم القطاع الزراعي، عبر توفير مدخلات الإنتاج الزراعي الضرورية.

وأكدت مصادر أن هذه التسهيلات الائتمانية ستنعكس بشكل سريع ومباشر على المشهد الاقتصادي المحلي، من خلال فك ضائقة الاستيراد، والإسراع في عمليات استيراد المواد البترولية وإنهاء أزمات الوقود المتكررة، بالإضافة للنهوض بالقطاع الزراعي عبر توفير السماد والتقاوي والوقود اللازم للزراعة، مما يعزز الأمن الغذائي، ويقوي الجنيه ويرفع الضغط عن سوق النقد الأجنبي، مما يساهم بشكل مباشر في وقف تراجع قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.

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