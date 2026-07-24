ترامب ينتقد الأردن على خلفية مقتل الجنود الأمريكيين على أراضيها

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأردن على خلفية مقتل الجنود الأمريكيين على أراضيها، مؤكدا أن ذلك ما كان ليحدث لو تولت قوات أو عناصر أمريكية المهمة.وقال ترامب أثناء لقائه الرئيس اللبناني جوزيف عون: “إن شيئا ما تمكن من عبور الأراضي الأردنية”.
وأضاف: “إن ذلك ما كان ليحدث لو تولت قوات أو عناصر أمريكية المهمة”.
وتابع: “عندما تترك الآخرين يقومون بعملك، فإن الأمور لا تسير دائما على ما يرام.”
وفي وقت سابق، أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل جنود أمريكيين وتدمير رادار في الأردن، وقصف بنى تابعة لشركة “أمازون” الأمريكية في البحرين ردا على الهجمات على إيران.
وفي إشارة إلى التصريحات الأمريكية، أوضح بيان الحرس الثوري أن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث وصف القتلى بالأبطال وأخفى العدد الحقيقي للضحايا. ورد الحرس الثوري بأن أحرار العالم سيحاسبون من وصفهم بمجرمي الحرب الذين يقتلون الأطفال الأبرياء.
من جانبه، أكد الجيش الأردني أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت ثلاثة صواريخ أطلقت من الأراضي الإيرانية مساء الاثنين، بعد سماع دوي انفجارات قوية في عدة مناطق. وشدد مصدر عسكري أردني على أن الصواريخ لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية.
المصدر: RT
اسماء عثمان
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