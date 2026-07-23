قالت وزارة الخارجية السودانية إن سفير السودان لدى جنوب أفريقيا، عثمان أبوفاطمة آدم، أكد خلال جلسة استماع مشتركة بالبرلمان الإفريقي أن تحقيق السلام في السودان يتطلب معالجة التدخلات الخارجية وتعزيز الحلول الأفريقية بقيادة وملكية سودانية.

وأضافت الوزارة أن السفير أوضح أن الحرب اندلعت عقب رفض قوات الدعم السريع تنفيذ الترتيبات الأمنية والاندماج في الجيش، مشيرًا إلى التداعيات الإنسانية للنزاع وجهود الحكومة في إيصال المساعدات، ومحذرًا من استمرار حصار مدينة الأبيض.

كما جدد السفير موقف السودان بشأن ما وصفه بالدعم العسكري والمالي واللوجستي الذي تتلقاه قوات الدعم السريع، داعيًا إلى وقف تدفق السلاح والتمويل والمرتزقة، ودعم سيادة السودان ووحدة أراضيه، وتعزيز التعاون الأفريقي لمكافحة تهريب الأسلحة والإرهاب، وحشد الدعم لمرحلة التعافي وإعادة الإعمار.

الشرق