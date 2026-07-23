ولاية الخرطوم تعلن تخفيض أسعار الوقود

وافق والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان على التعديلات التي طرأت على سعر الجازولين والبنزين من قبل الشركات المستوردة والموزعة للوقود بحيث أصبح سعر لتر الجازولين استلام المستهلك النهائي بالمحطة (8.678) ثمانية آلاف وستمائة ثمانية وسبعون جنيهاً لا غير وسعر جالون الجازولين سعة (4.5) لتر بالمحطة (39.051) تسعة وثلاثون ألف وواحد وخمسون جنيهاً لاغير.

وسعر لتر البنزين إستلام المستهلك النهائي بالمحطة (6.431) ستة آلاف وأربعمائة وواحد وثلاثون جنيهاً لاغير وسعر جالون البنزين سعة (4.5) لتر بالمحطة (28.939.5) ثمانية وعشرون ألف وتسعمائة تسعة وثلاثون جنيه وخمسة قروش

وعلى الجهات المعنية الالتزام بهذه الأسعار.

سونا

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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