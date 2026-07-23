ثروة إيلون ماسك تهوي

تراجعت ثروة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مجددا إلى دون حاجز 800 مليار دولار، بعد إلغاء أحدث محاولة لإطلاق المركبة الفضائية “ستارشيب” التابعة لشركته “سبيس إكس”.

ووفقا لبيانات مؤشر “بلومبرغ” للمليارديرات فقد ماسك في الجلسة الماضية نحو 40.7 مليار دولار من قيمة ثروته وبلغت ثروته 792.8 مليار دولار.

وانخفض سهم سهم شركة “سبيس إكس” بنحو 4% ورغم هذا التراجع، لا يزال ماسك يحتفظ بلقب أغنى رجل في العالم.

ويأتي هذا الانخفاض ليطيل موجة سلبية استمرت خمسة أيام متتالية، أدت إلى فقدان “سبيس إكس” نحو 14.5% من قيمتها السوقية.

وتسارعت وتيرة عمليات البيع بعد أن أعلن ماسك عن إلغاء التجربة الـ13 لإطلاق “ستارشيب”، موضحا أن النظام الآلي أوقف عملية التحضير للإطلاق بسبب فشل عدة محركات في الصاروخ الحامل في الاشتعال خلال مرحلة الإشعال. وكتب ماسك في منشور له على منصة “إكس” في 16 يوليو 2026 أن المحاولة التالية للإطلاق ستجرى في مطلع الأسبوع المقبل.

يذكر أن ذروة ثروة ماسك سجلت في 16 يونيو الماضي، عندما قدرت “فوربس” رأسماله بنحو 1.45 تريليون دولار، ومنذ ذلك الحين، فقد نحو 700 مليار دولار من ثروته، في تراجع تاريخي لم يشهده من قبل.

المصدر: RT