بفستان قصير.. روبي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

روبي

خطفت الفنانة روبي أنظار جمهورها في أحدث ظهور لها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

و تألقت روبي بإطلالة جذابة جريئة مرتدية فستان قصير باللون الأصفر،ليكشف عن جمالها وأناقتها.

وكانت قد طرحت شركة بيانوكيز، للمنتج والموزع الموسيقي نادر حمدي، أحدث إنتاجاتها الغنائية بعنوان مش مغرورة لـ روبي، ضمن ميني ألبومها الجديد الحب إيه.

وتعد الأغنية خامس إنتاجات الشركة، بعد عدد من الأعمال التي قدمتها خلال الفترة الماضية، من بينها زي الجن لـ لميس كان، و ليها لعمرو مصطفى، وصاحبي لعبد الباسط حمودة، وطيبة تاني لأ لـ أحمد سعد، في إطار خطة الشركة للتوسع في مجال الإنتاج الموسيقي.

وتحمل أغنية مش مغرورة توقيع الشاعر حسين خالد، فيما جاءت من ألحان وتوزيع أردني، بينما تولى نادر حمدي مهمة المكس والماستر، في تعاون جديد يجمعه بروبي.

وتتميز الأغنية بإيقاعها السريع وكلماتها المرحة، إذ تقدم روبي من خلالها لونها الغنائي الخفيف الذي اعتاد عليه الجمهور، حيث تقول في مطلعها: مش مغرورة.. بس تنكة شوية.. أصلي حلوة شوية.

وتواصل شركة بيانوكيز من خلال هذا العمل خطتها لتقديم إنتاجات غنائية متنوعة بالتعاون مع عدد من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، حيث تم طرح الأغنية عبر مختلف المنصات الموسيقية وقناة روبي الرسمية على يوتيوب ضمن ميني ألبوم الحب إيه.

صدى البلد