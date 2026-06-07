انطلاق المرحلة الثانية من أعمال كنترول الشهادة الثانوية ٢٠٢٦م بالخرطوم

انطلقت اليوم بالخرطوم أعمال المرحلة الثانية من كنترول الشهادة الثانوية للدفعة المؤجلة 2026م، مرحلة “الكود”، بمشاركة 1300 معلما من مختلف ولايات السودان.

وخاطب وزير التعليم والتربية الوطنية، د. التهامي الزين حجر، المعلمين المشاركين بالكنترول بحضور وكيل الوزارة د. أحمد خليفة عمر ومدير امتحانات السودان معتصم علي الشيخ، مشيداً بجهود القوات المسلحة والجهات التي أسهمت في تهيئة البيئة لإقامة الامتحانات التي جلس لها أكثر من (564) ألف طالب وطالبة.

وأكد الوزير أن نجاح الامتحانات يمثل ملحمة وطنية شارك فيها الشعب السوداني كافة، مثمناً الدور الكبير لإدارة امتحانات السودان في الإعداد المبكر والتنظيم المحكم للعملية الامتحانية.

وأشار إلى اهتمام حكومة الأمل بقضايا المعلمين، لافتاً إلى القرارات الأخيرة التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء د. كامل الطيب إدريس لدعم المعلمين وتحسين أوضاعهم، بجانب تشكيل لجنة قومية لتطوير التعليم.

وكشف الوزير عن انطلاق مرحلة التصحيح خلال الأسبوع الثاني من يونيو الجاري بمشاركة نحو ستة آلاف معلم ومعلمة من مختلف ولايات السودان، متمنياً التوفيق للعاملين بالكنترول وللطلاب والطالبات .