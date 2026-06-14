«أسرة تمدنا بالطاقة والسعادة».. هبة مجدي تشارك صورًا من زيارتها ليحيى الفخراني

شاركت الفنانة هبة مجدى جمهورها مجموعة من الصور التى جمعتها بزوجها المطرب محمد محسن خلال زيارة خاصة للفنان الكبير يحيى الفخرانى، بحضور عدد من أفراد أسرته.

وعبرت هبة مجدى عن سعادتها بهذه الزيارة من خلال رسالة مؤثرة عبر حسابها الرسمى على «انستجرام»، وصفت فيها اللقاء بأنه «زيارة غالية وعزيزة تهز القلب وتنعش الروح ورؤية د.يحى الفخرانى ود. لميس جابر وأسرتهم الرائعة تمدنا بالطاقة والسعادة والحماس الدائم للفن ربنا يبارك فى عمرك وتسعد قلوبنا ديماً».

على جانب آخر، أعلنت إدارة مهرجان مسرح الأطفال اختيار الفنان الكبير يحيى الفخرانى رئيسًا شرفيًا للدورة الثانية من المهرجان، فى خطوة تعكس تقديرًا كبيرًا لمكانته الفنية والثقافية ودوره البارز فى إثراء الحركة المسرحية والفنية العربية.

ويأتى هذا الاختيار تكريمًا لمسيرة فنية طويلة ومميزة، قدم خلالها يحيى الفخرانى العديد من الأعمال التى تركت بصمة واضحة فى وجدان الجمهور العربى، وأسهمت فى ترسيخ قيم فنية وإنسانية ما زالت حاضرة عبر الأجيال، سواء من خلال أعماله المسرحية أو الدرامية.

المصري اليوم