الموارد المعدنية تتكفل بنقل المُعدِّنين السودانيين المُبعدين من مصر

أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية بالشمالية عن استقبال المُعدِّنين السودانيين المُبعدين من مصر، بالميناء البري في دنقلا بالتنسيق والتعاون مع حكومة الولاية.

وأبدت الشركة تكفلها بترحيل جميع المُعدِّنين المُبعدين إلى العاصمة الخرطوم، مع توفير الاحتياجات الأساسية لهم من إعاشة ورعاية صحية أولية، وذلك في إطار مسؤوليتها الوطنية والمجتمعية تجاه أبناء الوطن.

الحدث_السوداني

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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