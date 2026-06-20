والي الجزيرة يعلن عن تدابير وإجراءات بالتنسيق مع ولايات الجوار لتجفيف منابع التهريب

وقف الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة برئاسة إدارة مكافحة التهريب

بمدني اليوم على الضبطية التي نفذتها القوة المشتركة من مكافحة التهريب والإستخبارات العسكرية وجهاز المخابرات العامة بشمال الجزيرة.

حيث جدد الوالي عزم حكومة الولاية ولجنة الأمن الضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن واقتصاد وشباب السودان.

ولفت للتدابير والإجراءات التي تقودها حكومة الولاية بالتنسيق مع ولايات الجوار لتجفيف منابع التهريب وقطع الطريق أمام المهربين.

من جانبه أعلن اللواء شرطة عبد الإله علي أحمد مدير شرطة الولاية استمرار مكافحة كل أنواع التهريب لحماية الإقتصاد الوطني والشباب، مطمئناً المواطنين بأن الولاية آمنة ومستقرة وستشهد مزيداً من الإجراءات التأمينية.

وأرجع الإنجازات التي تحققت في الضبطيات إلى تكامل الأدوار بين مكونات القوة المشتركة.

فيما أعلن العميد الركن عبد الناصر علي محمد طه قائد ثاني الفرقة الأولى مشاة عن ترتيبات وإجراءات وحزم من التدابير لإيقاف التهريب وكافة أنواع الجريمة.

وأعلن العميد شرطة صالح إدريس بابكر مدير إدارة مكافحة التهريب بالولاية أن الضبطية اشتملت على 500 ألف حبة نيرفاكس و1500 حبة بيندكس، مؤكداً أن هذه الضبطية واحدة من أكبر الإنتصارات التي حققتها القوة المشتركة.

سونا