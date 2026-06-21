طائرة ميج 29

لن يخسر المخلصون والمشفقون من أبناء كردفان الذين ينشرون ما يتوفر لديهم من معلومات وأخبار عن تحركات عصابات ومليشيات التمرد، لن يخسر هؤلاء المخلصون شيئًا إن ردوا الأمر قبل نشره إلى أهل الذكر من المختصين والمهتمين الذين يستنبطون وارد الأخبار ويعايرونها بما لديهم وهو كثير.

■ في الحرب، ليس كل ما يُعرف يُقال ويُذاع ويُنشر. في الحرب، لا سباق مع تايم لاين الأحداث ولا حكمة من بث أخبار ومعلومات تثير الهلع أكثر من تقديم خدمة لصالح الجيش والأجهزة المختصة.

■ رمال وطرق وفُرقان كردفان مصادر مفتوحة للمعلومات. وهنالك أتقياء أخفياء يرسلون أدق تفاصيل تحرك قوات المليشيا ثم يتولّون إلى الظل. لا يبحثون عن تريند ولا يشغلهم سبق صحفي.

■ الحقيقة أن عصابات ومليشيات التمرد تواجه محرقة في كردفان. المليشيات تركت خلفها المئات من القتلى وآليات لا تزال ألسنة الدخان تتعالى من حطامها المحترق في مناطق أم زبد وأبو قنبيل وديار الكبابيش. هذه هي مصائب المليشيات التي تريد تغطية عويشها بتحركات مرصودة للأجهزة المختصة.

■ نصرٌ من الله وفتحٌ قريب.

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد