مي عز الدين وزوجها على الشاطئ… قمة الرومانسية

نشرت صفحة معجبي الفنانة المصرية مي عز الدين صورة سيلفي تجمعها بزوجها الدكتور أحمد تيمور، التُقطت أثناء تواجدهما على البحر. ظهر الثنائي في أجواء عائلية هادئة أمام مبنى فخم ذي طراز معماري أبيض، وقد بدت السعادة واضحة على ملامحهما، في علاقة مميزة منذ بدايتها، تؤكد أنها بعد فترة صعبة من المرض والعزلة، عادت إلى جمهورها قوية ومبتسمة.

من عقد القران المفاجئ إلى الأضواء

فاجأت مي عز الدين جمهورها بإعلان عقد قرانها على الدكتور أحمد تيمور خليل في 11 تشرين الثاني (نوفمبر) 2025. وكتبت عبر حسابها الخاص في “إنستغرام”: “الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات… أتمنى من الله التوفيق ودعواتكم لنا الصادقة والطيبة بالخير”.

وفي لفتة طريفة، صادف تاريخ عقد قرانها 11/11 “اليوم العالمي للعزاب”.

أحمد تيمور طبيب من مواليد كانون الثاني/يناير 1993، بينما وُلدت مي في 19 كانون الثاني (يناير) 1980، ليبلغ فارق العمر بينهما نحو 13 عاماً. وانهالت التهاني من نجوم الفن، وكان أبرزها من الفنان تامر حسني الذي كتب: “مليون مبروك لأختي وصديقة مشوار النجاح”. وردّ عليه أحمد تيمور مازحاً: “سلمى في عينيا يا عمر متقلقش”، في إشارة إلى دور مي الشهير مع تامر حسني في مسلسل “آدم”.

شهر العسل وأول ظهور علني

قضى الثنائي شهر العسل بعيداً من الأضواء، قبل أن ينشر أحمد تيمور صوراً من رحلتهما عبر حسابه الشخصي. ظهرا مرتديين ألواناً متناغمة، وبدت عليهما ملامح الراحة والانسجام. ولاقت الصور تفاعلاً واسعاً تجاوز نصف مليون إعجاب خلال ساعات قليلة.

وكان أول ظهور علني لهما من خلال جلسة تصوير على شرفة، نشرتها الصفحات الفنية تحت عنوان “أول ظهور للنجمة مي عز الدين وزوجها أحمد تيمور”، وظهرا فيها بملابس متناسقة وابتسامة واثقة.

أزمة صحية وعزلة لمدة شهرين

كشفت مي عز الدين خلال استضافتها في برنامج “صاحبة السعادة” مع الإعلامية إسعاد يونس عن تعرضها لأزمة صحية شديدة أخيراً. أوضحت أنها عانت آلاماً جسدية حادة دفعتها إلى الانعزال في غرفتها لمدة شهرين كاملين. وأكدت أن هذه التجربة منحتها دروساً إنسانية عميقة، وغيّرت نظرتها الى الحياة وإدارة المشاعر والضغوط النفسية.

وتزامن ذلك مع تداول منشورات على “فيسبوك” تفيد بدخولها العناية المركزة، وهو ما تجاوزته لاحقاً لتتحدث عنه بنفسها بصراحة.

تصريحات مي عز الدين عن زوجها: “الونس”

لأول مرة تحدثت مي عن تفاصيل حياتها الزوجية، ووصفت زوجها بأنه “الونس الحقي” لها. أشارت إلى أنه يشاركها تفاصيل يومها ويدعمها باستمرار في أجواء يسودها التفاهم والخصوصية. كما روت كواليس لقائهما الأول، وكيف استطاع أن يلفت انتباهها ويحظى باهتمامها منذ البداية.

وفي منشور سابق على ستوري “إنستغرام”، علّقت مي على ظهوره التلفزيوني بعبارة: “فخورة بك يا حبي”، مرفقةً بقلب أزرق.

حتى اليوم: استقرار وخصوصية

منذ إعلان الزواج وحتى أحدث صور لها على البحر، بدا على العلاقة طابع الاستقرار والهدوء. اختارت مي أن تبقي تفاصيل حياتها الزوجية بعيدة عن الضجيج الإعلامي، وتركز على الدعم المتبادل والتفاهم. وبعد تخطيها الأزمة الصحية، عادت لتظهر برفقة زوجها بابتسامة تؤكد تعافيها وسعادتها.

المصري اليوم