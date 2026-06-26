يتحدّث الناس كثيرًا عن الحب، يكتبون عنه القصائد، ويؤلفون حوله الروايات، ويجعلونه البطل الرئيسي في معظم الحكايات الإنسانية. نسمع عن الشغف، والانجذاب، واللهفة، والاشتياق، وكأن الحب مجموعة من المشاعر المتوهجة التي تشتعل داخل القلب فتغير حياة الإنسان. وربما يكون هذا صحيحًا إلى حد كبير، لكن الحقيقة التي يكتشفها كثيرون بعد سنوات من التجارب أن أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب نفسه.

قد تبدو العبارة غريبة للوهلة الأولى. كيف يمكن لأجمل ما يمنحه الحب أن يكون شيئًا آخر غير الحب؟ لكن التأمل في قصص البشر يكشف أن ما يبقى في الذاكرة ليس دائمًا كلمات الغزل، ولا لحظات الانبهار الأولى، ولا ذلك الخفقان السريع الذي يرافق البدايات. ما يبقى حقًا هو الشعور الذي منحنا إياه وجود شخص معين في حياتنا. الشعور بالأمان. الشعور بالراحة. الشعور بأن هناك من يرى حقيقتنا كاملة ويقرر البقاء.

الحب في بدايته يشبه الألعاب النارية؛ يبهر العيون ويخطف الانتباه. أما الأمان فيشبه الضوء الذي يظل مشتعلًا في البيت طوال الليل. قد لا يثير الدهشة نفسها، لكنه ما يجعل المكان صالحًا للحياة.

ولهذا فإن كثيرًا من الناس لا يشتاقون بعد انتهاء العلاقات إلى الكلمات الجميلة بقدر اشتياقهم إلى ذلك الإحساس النادر الذي عاشوه مع شخص بعينه. يشتاقون إلى الطمأنينة التي كانت تسكنهم، إلى الونس الذي كان يرافق أيامهم، إلى الشعور بأن العالم أقل قسوة لأن هناك شخصًا يشاركهم عبء الحياة.

من السهل أن نعجب بشخص. ومن الممكن أن نقع في الحب أكثر من مرة. لكن من النادر جدًا أن نجد شخصًا نشعر معه بالراحة الكاملة. شخصًا لا يفرض علينا أن نرتدي أقنعة إضافية، ولا يجعلنا نحسب كلماتنا بحذر، ولا يدفعنا إلى تمثيل نسخة مثالية من أنفسنا حتى نحافظ على مكانتنا لديه.

وهنا تكمن إحدى أعظم الهدايا التي تمنحها العلاقات الصحية للإنسان: القبول.

فالإنسان يقضي جزءًا كبيرًا من حياته وهو يحاول إثبات نفسه للآخرين. يحاول أن يبدو قويًا، ناجحًا، متماسكًا، واثقًا. يخشى أن تظهر نقاط ضعفه، ويخاف أن يُرفض إذا انكشفت جوانب النقص داخله. ثم يأتي شخص يجعله يشعر أن قيمته لا تتوقف على كماله، وأن استحقاقه للمحبة لا يرتبط بخلوه من العيوب.

ذلك القبول الصادق يحرر الإنسان من معركة طويلة خاضها مع نفسه قبل أن يخوضها مع الآخرين.

ولعل أجمل ما في هذا القبول أنه لا يعني تجاهل الأخطاء، بل يعني رؤية الإنسان كما هو، بمزاياه ونقائصه، ثم اختياره رغم ذلك. وهذا النوع من الاختيار يمنح القلب راحة لا تستطيع أجمل عبارات الحب أن تمنحها.

لهذا السبب نجد أن بعض العلاقات التي امتلأت بالكلمات الرومانسية انتهت سريعًا، بينما استمرت علاقات أخرى لأن أصحابها منحوا بعضهم ما هو أعمق من الحب نفسه. منحوا بعضهم شعورًا نادرًا بالسكينة.

السكينة كلمة بسيطة، لكنها تختصر الكثير من المعاني. هي أن يهدأ القلق داخل الإنسان. أن يتوقف عن توقع الخذلان في كل لحظة. أن يشعر أن وجوده مرحب به، وأن مكانه محفوظ، وأنه ليس مضطرًا إلى القتال يوميًا للحصول على الاهتمام أو التقدير.

كم من رجل لم يبحث في المرأة التي أحبها عن الجمال فقط، بل بحث عن تلك الراحة التي يشعر بها وهو يتحدث إليها. وكم من امرأة لم تتعلق برجل لأنه الأكثر وسامة أو الأكثر نجاحًا، بل لأنه جعلها تشعر بالأمان في عالم مليء بالتقلبات.

فالقلوب لا تتعلق دائمًا بمن يبهرها، بل كثيرًا ما تتعلق بمن يطمئنها.

وهذا ما يفسر لماذا ينسى الإنسان أحيانًا أشخاصًا كانوا أكثر إثارة وإعجابًا، بينما يبقى في ذاكرته شخص آخر لم يكن الأكثر جمالًا ولا الأكثر حضورًا، لكنه كان الأكثر قدرة على منحه السلام الداخلي.

ومن الأمور اللافتة أن الناس يتحدثون كثيرًا عن الحب، لكنهم يتحدثون قليلًا عن الونس، رغم أنه أحد أهم الاحتياجات الإنسانية.

الونس ليس مجرد وجود شخص إلى جوارك. إنه شعور أعمق من ذلك بكثير. هو أن تشعر أن هناك من يفهمك دون كثير من الشرح، ويصغي إليك دون ملل، ويشاركك تفاصيل يومك الصغيرة وكأنها أمور تستحق الاهتمام فعلًا.

الإنسان لا يتعب دائمًا من مشكلات الحياة الكبيرة، بل يتعب أحيانًا من تراكم الأيام العادية. من التفاصيل التي لا يراها أحد. من الأعباء الصامتة التي يحملها وحده. وعندما يجد من يشاركه هذه التفاصيل، يشعر أن الحياة أصبحت أخف وزنًا.

لهذا فإن وجود شخص يمنحك الونس قد يكون أعظم من وجود شخص يملأ حياتك بالكلمات الجميلة فقط.

والأمر لا يتعلق بالرجل أو المرأة وحدهما، بل يتعلق بطبيعة النفس البشرية. كل إنسان يريد أن يشعر أنه مفهوم، وأن هناك من يراه بوضوح، وأن حضوره يحدث فرقًا في حياة شخص آخر.

ومن هنا نفهم لماذا تفشل بعض العلاقات رغم وجود الحب، وتنجح علاقات أخرى لأنها نجحت في بناء الأمان والونس والقبول المتبادل.

الحب وحده قد يدفع شخصين إلى الاقتراب، لكنه لا يضمن استمرارهما معًا. الذي يحافظ على العلاقات هو ما يأتي بعد الحب. الطريقة التي يعامل بها كل طرف الآخر. مقدار الطمأنينة التي يمنحها له. حجم الاحترام الذي يحيط به العلاقة. الشعور بأن الطرف الآخر ليس خصمًا في لحظات الخلاف، بل شريكًا في مواجهة الحياة.

إن أجمل العلاقات ليست تلك التي يخاف فيها الإنسان من فقدان الآخر كل يوم، بل تلك التي يشعر فيها أن وجوده محل تقدير، وأن مكانته لا تتأرجح مع كل اختلاف أو سوء فهم.

وفي الواقع، فإن كثيرًا من القصص التي نصفها بأنها قصص حب عظيمة لم تكن عظيمة بسبب قوة المشاعر فقط، بل بسبب الأمان الذي وفره أصحابها لبعضهم البعض. لأن كل طرف استطاع أن يكون ملاذًا للآخر، لا عبئًا إضافيًا عليه.

هناك فرق كبير بين شخص يضيف إلى قلقك قلقًا جديدًا، وشخص يخفف عنك شيئًا من أعبائك. وبين شخص يجعلك تقضي وقتك في التساؤل عن مكانتك لديه، وشخص يجعلك مطمئنًا إلى أنك مهم في حياته. وبين شخص يجعلك تخشى أن تكون نفسك، وشخص يشجعك على أن تكونها بكل صدق.

والحقيقة أن الإنسان كلما نضج، تغيرت نظرته إلى الحب. في سنواته الأولى قد يبحث عن الانبهار والشغف والإثارة. لكنه مع الوقت يبدأ في البحث عن أشياء أخرى. يبدأ في تقدير الطمأنينة أكثر من المفاجآت، والاستقرار أكثر من التقلب، والصدق أكثر من الكلمات المنمقة.

يكتشف أن أجمل شعور يمكن أن يمنحه له شخص آخر ليس أن يجعله يحلق عاليًا لبعض الوقت، بل أن يمنحه أرضًا صلبة يقف عليها.

ولهذا تبقى بعض العلاقات راسخة في الذاكرة حتى لو انتهت. ليس لأن الحب كان أكبر من غيره، بل لأن الإنسان يتذكر دائمًا الأماكن التي شعر فيها بالأمان. والقلوب، مهما اختلفت طبائعها، لا تنسى بسهولة من منحها راحة كانت تبحث عنها طويلًا.

ربما لهذا السبب أيضًا نجد أن السؤال الذي يطرحه كثير من الناس بعد سنوات لا يكون: من أحببت أكثر؟ بل يكون: مع من كنت أكثر راحة؟

فالراحة ليست شعورًا عابرًا، بل احتياج إنساني عميق. والإنسان قد يتحمل كثيرًا من صعوبات الحياة إذا وجد من يخففها عنه، لكنه ينهك سريعًا إذا اضطر إلى خوض معاركه كلها وحده.

وفي النهاية، قد يكون الحب بداية الحكاية، لكنه ليس أجمل ما فيها. أجمل ما فيها ذلك الشعور الذي يولد في القلب بسبب وجود شخص معين. شعور يجعلك أكثر هدوءًا، وأكثر ثقة، وأكثر تصالحًا مع نفسك. شعور يجعلك تعود إلى ذاتك بدل أن تفقدها.

لهذا يمكن القول إن أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب ذاته، بل بما يتركه داخل الإنسان من طمأنينة وأمان وقبول وونس. فهذه هي الهدايا التي تبقى بعد أن تهدأ المشاعر الصاخبة، وبعد أن تخفت ضوضاء البدايات، وبعد أن تكشف الأيام جوهر العلاقات الحقيقي.

وعندها فقط ندرك أن أعظم من أحبنا ليس بالضرورة من قال لنا أجمل الكلمات، بل من جعل الحياة تبدو أكثر رحمة ونحن إلى جواره.

د. أمل منصور – صدى البلد

