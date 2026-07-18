الإحساس بالظلم يجمع ويوجع

لا يحتاج الإنسان إلى أن يعيش حربًا، أو يدخل السجن، أو يفقد كل ما يملك حتى يتذوق مرارة الظلم؛ أو يتعرّض شعب كامل للظلم من خلال خلل تحكيمى واضح، لأن الإحساس به يبدأ من مواقف تبدو عابرة؛ موظف يرى أن مجهوده لا يقدَّر، أو طفل يعتقد أن أخاه يحظى بحب أكبر، أو زوجة تشعر أن مسؤوليات البيت كلها استقرت فوق كتفيها، أو مواطن ينتظر طويلًا فى طابور بينما يمر آخرون أمامه دون اكتراث. قد تبدو هذه التفاصيل صغيرة، لكنها كثيرًا ما تكون الشرارة التى تشعل شعورًا عميقًا بالغبن، وقد تترك أثرًا يمتد إلى الشخصية كلها، بل إلى المجتمع أيضًا.

نفسيًا لا تكمن أهمية الظلم فى حجمه، وإنما فى معناه العميق؛ فقد يمُرّ شخصان بالتجربة نفسها، فيتجاوزها أحدهما بعد ساعات، بينما يحملها الآخر فى داخله سنوات طويلة. ليس لأن ما حدث كان أكبر، بل لأن التجربة الجديدة لامست جرحًا قديمًا لم يندمل؛ فالطفل الذى نشأ وهو يشعر بالإهمال، أو عاش التفرقة بين الإخوة، أو ذاق الإذلال فى سنواته الأولى، قد يجد نفسه بعد سنوات يستجيب لأى موقف مشابه وكأنه يتكرر للمرة الأولى. إن الحدث الراهن لا يوقظ الذاكرة فقط، بل يوقظ الطفل المختبئ فى أعماق الإنسان، ذلك الذى لم يجد يومًا من ينصفه.

ولهذا تبدو ردود أفعال بعض الناس أكبر من الموقف نفسه؛ فالآخرون يرون حادثة عابرة، بينما يعيش صاحبها خبرةً نفسية كاملة، وكأن الماضى عاد بثقله كله. ومع تكرار هذه الخبرات قد تتكون قناعة صامتة بأن العالم مكان لا يعرف الإنصاف، وأن الآخرين يحصلون دائمًا على ما حُرم منه هو. عندئذٍ لا يعود الإحساس بالظلم مجرد تجربة مؤلمة، بل يتحول شيئًا فشيئًا إلى عدسة يرى الإنسان من خلالها الحياة كلها، بل وربما يصبح جزءًا من تعريفه لنفسه.يكشف لنا أن الظلم لا يبقى حبيس النفس، بل ينتقل من فردٍ إلى آخر، حتى يصبح مناخًا اجتماعيًا كاملًا. فعندما يشعر الناس بأن الفرص لا توزع بعدل، أو أن القانون يطبق على البعض دون غيرهم، أو أن الكفاءة لا تكفى للحصول على الحق، لتبدأ الثقة فى التآكل؛ فيزداد الخوف، ويحل الدفاع عن المصالح الفردية محل الإحساس بالمصلحة العامة، ويصبح الانتماء نفسه أكثر هشاشة، لأن الإنسان لا يستطيع أن ينتمى بحق إلى مجتمع يشعر داخله بأنه مُهدَّد أو مهمَّش.

إن للإحساس بالظلم وجهًا آخر لا ينبغى تجاهله؛ فكم من إصلاحٍ كبير بدأ لأن إنسانًا رفض أن يقبل واقعًا جائرًا، وكم من فكرةٍ عظيمة أو حركة اجتماعية أو تغيير حقيقى ولدت من رحم هذا الإحساس. الفارق بين ما يُبنَى وما يهدَم لا يكمن فى الغضب ذاته، وإنما فى الطريقة التى نوجه بها هذا الغضب؛ فإذا تحول الألم إلى عمل، وإلى إبداع، وإلى سعى للإصلاح، أصبح قوةً تدفع المجتمع إلى الأمام. أما إذا تحول إلى رغبة فى الانتقام، أو إلى كراهية عامة، أو إلى اتهام دائم لكل من حولنا؛ فإنه يلتهم صاحبه قبل أن يصيب غيره.

ولذلك فإن مواجهة الإحساس بالظلم لا تبدأ فقط بإصلاح القوانين، على أهميتها، وإنما تبدأ أيضًا بإصلاح علاقتنا بأنفسنا؛ فالإنسان يحتاج أحيانًا إلى أن يميز بين ظلم وقع عليه بالفعل، وبين جرحٍ قديم يجعله يقرأ كل موقف جديد باعتباره امتدادًا لذلك الألم القديم. كما يحتاج المجتمع إلى مؤسساتٍ عادلة، وإعلامٍ مسؤول، وأسرة تغرس فى أبنائها قيمة الإنصاف، لا بالكلمات وحدها، وإنما بالممارسة اليومية، لأن العدالة تُعَلَّم كما تُعَلَّم القراءة والكتابة.

فى النهاية، لا يوجد مجتمع يخلو تمامًا من الظلم، كما لا توجد حياة تخلو من الإحساس به. لكن الفارق الحقيقى بين مجتمع وآخر هو أن أحدهما يعتبر الظلم استثناءً يسعى إلى إصلاحه، بينما يتعامل الآخر معه باعتباره أمرًا طبيعيًا لا يستحق الاعتراض. وحين يشعر الإنسان أن صوته مسموع، وأن كرامته مصونة، وأن حقه يمكن أن يعود ولو بعد حين؛ فإنه لا يفقد ثقته فى الناس، ولا فى وطنه، ولا فى الغد. عندها يصبح العدل أكثر من مجرد قيمة أخلاقية؛ يصبح طاقة نفسية تعيد بناء الإنسان، ومن خلاله تعيد بناء المجتمع كله.

خليل فاضل – المصري اليوم

