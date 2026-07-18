جبريل من بروكسل: إنهاء الحرب يبدأ بوقف دعم المليشيا

دعا وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، الدكتور جبريل إبراهيم، الاتحاد الأوروبي إلى الاضطلاع بدور أكثر فاعلية في دعم جهود إنهاء الحرب بالسودان، مؤكداً أن الوصول إلى سلام مستدام يبدأ بوقف الدعم الخارجي لمليشيا الدعم السريع، وتعزيز الاستجابة الإنسانية، ومساندة عملية سياسية وطنية شاملة يقودها السودانيون دون إقصاء.

وقال جبريل، في تصريح عقب لقائه بمقر البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، مسؤولة دائرة أفريقيا بالبرلمان الأوروبي هايلدا فاوتسمانس، ومقررة البرلمان الأوروبي المعنية بالسودان فيكتوريا غارسيا بيريث، بحضور السفير عبد الباقي كبير، إنه قدم إحاطة شاملة حول تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في السودان، والآثار الكارثية التي خلفتها الحرب على المدنيين ومؤسسات الدولة.

وأكد الوزير أهمية اضطلاع الاتحاد الأوروبي بدور مؤثر في الحد من التدخلات الخارجية التي تسهم في إطالة أمد الصراع، مجدداً التزام الحكومة السودانية بإعلان جدة، ودعمها لحوار سوداني–سوداني شامل يفضي إلى تسوية وطنية تحفظ استقرار البلاد ووحدتها.

وطالب جبريل إبراهيم الاتحاد الأوروبي بإدانة الجرائم التي ترتكبها مليشيا الدعم السريع، والعمل على تصنيفها منظمة إرهابية، مشدداً على ضرورة عدم المساواة بينها وبين القوات المسلحة السودانية، باعتبارها المؤسسة الوطنية المكلفة بحماية الدولة وسيادتها.

وحذر من استمرار الانتهاكات والتهديدات التي تتعرض لها حياة المدنيين، مجدداً رفض السودان القاطع لأي محاولات تستهدف النيل من وحدة أراضيه أو المساس بسيادته الوطنية.

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