بعد 48 عاماً من الإقامة المخرج السوداني سعيد حامد يتقدم للحصول على الجنسية المصرية

أعلن المخرج السوداني سعيد حامد تقدمه رسمياً بطلب للحصول على الجنسية المصرية، معرباً عن اعتزازه بمصر التي عاش فيها نحو 48 عاماً، وشهدت تكوين أسرته وأبرز محطات مسيرته المهنية والشخصية.

وأكد حامد أن مصر لم تكن مجرد محطة عابرة بل وطناً احتضنه ووفر له الفرصة لتقديم أعمال سينمائية تركت بصمة لدى الجمهور، مشيراً إلى أنه لم يشعر بالغربة يوماً وأن انتمائه لها يزداد رسوخاً.

وأوضح المخرج السوداني أنه ينتظر حالياً استكمال الإجراءات الرسمية الخاصة بطلب الجنسية، معبراً عن سعادته بردود الفعل الإيجابية والامتنان للمحبة والتقدير التي وجدها من الشعب المصري طوال مسيرته.

الحدث_السوداني

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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