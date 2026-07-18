وزير الصحة يبحث مع شركة “قولدن إيجل” تأهيل مستشفى الشعب

د. هيثم وزير الصحة المكلف بحث وزير الصحة، الدكتور هيثم محمد إبراهيم، اليوم بمكتبه بالخرطوم مع شركة “قولدن إيجل”؛ مشروع إعمار مستشفى الشعب بتمويل من رجل الأعمال ألكسندر عزيز كافوري.

​وجرى الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك يضم وزارة الصحة الاتحادية ووزارة الصحة بولاية الخرطوم، لوضع الترتيبات اللازمة لانطلاق المشروع وضمان تنفيذه وفق الأولويات الصحية.

​ويعكس هذا التعاون استجابة الخيّرين وأصحاب القطاع الخاص لمبادرة (إيدك معانا لي مشفانا) وكذلك تعزيز الشراكات لدعم البنية التحتية الصحية، وتطوير المستشفيات بما يسهم في تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

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هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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