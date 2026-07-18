إيران تحذر السفن..”أنت بحاجة إلى إذننا وليس إلى تغريدات أشخاص متهورين”

بعد تشجيع ترمب لها بالمرور تحت الحماية الأميركية.. رسالة صوتية لاسلكية إيرانية تحذر السفن في هرمز: “أنت بحاجة إلى إذننا وليس إلى تغريدات أشخاص متهورين”

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السفن في مضيق هرمز تتلقى رسائل لاسلكية تحذرها من الانصياع “لتغريدات المتهورين”، في تلميح ضمني إلى منشورات ترمب التي تطمئن السفن وتشجعها على العبور بحماية أميركية

المتحدث الإيراني وفق الرسالة يوجه حديثه إلى السفن قائلاً: “أنت بحاجة إلى إذننا، وليس إلى تغريدات أشخاص متهورين”

الحدث

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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