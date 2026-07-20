طائرة ميج 29 أبعاد المؤامرة التي كسرها الشعب والجيش السوداني لم تعد تحتاج إلي دليل وضؤ شمس .. هاهي الأيام تزيح الستار عن خفايا التخطيط الدولي لعصابات الإجرام العابرة للقارات .. ■ الشعب السوداني كسر بفضل الله وعونه مؤامرة مليشيات آل دقلو ببنادقها المُستأجرة وكلاب صيدها الرخيصة .. وهاهي تجارتهم البائرة تفتح سوقاً جديداً لتجنيد وحشد الطارئين علي الدنيا والتاريخ لسَوقِهم إلي محرقة جديدة تحت لافتة حرب المشاة .. ولا يعلم هذا النائح المُستأجر أن الأمر ليس بهذه البساطة لكنه يحشد جَهَلة سبق الدفع بهم إلي جحيم حربهم الخاسرة في السودان تحت دعاوي وأباطيل فرّقت جمعهم .. وشتت شملهم . الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

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