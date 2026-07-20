عدوي .. الخرطوم تستضيف المنتدى السوداني العربي للنقل الذكي لتعزيز التكامل العربي ودعم إعادة الإعمار

في خطوة تعكس عودة السودان إلى واجهة العمل العربي المشترك، واستمرار الجهود الرامية لدعم مسيرة إعادة الإعمار، تستضيف العاصمة الخرطوم، نهاية يوليو الجاري، المنتدى السوداني العربي للنقل الذكي، بمشاركة عربية رفيعة تضم عدد كبير من مؤسسات العمل العربي المشترك ، لبحث آفاق تطوير قطاع النقل وتعزيز التكامل اللوجستي والاستثماري بين السودان والدول العربية.

وكشف السفير الفريق أول ركن مهندس عماد الدين مصطفى عدوي – سفير جمهورية السودان بالقاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية ، أن العاصمة السودانية الخرطوم ستستضيف خلال الفترة من 27 إلى 29 يوليو الجاري أعمال المنتدى السوداني العربي للنقل الذكي، وذلك بتوجيهات من وزير البنية التحتية والنقل المهندس سيف النصر التيجاني، وبمتابعة مباشرة من المندوبية الدائمة لجمهورية السودان لدى جامعة الدول العربية، ومشاركة فاعلة من الامانة العامة لجامعة الدول العربية ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والجهاز العربي للتسويق والمنظمة العربية للتنمية الإدارية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، وعدد من الاتحادات العربية المتخصصة .

وأوضح السفير عماد عدوي أن المنتدى يأتي في إطار دعم جهود إعادة إعمار السودان، خاصة في قطاعات البنية التحتية والنقل، وتعزيز الشراكة مع مؤسسات العمل العربي المشترك، مشيرًا إلى أن المقترح الذي تقدمت به مندوبية السودان لدى جامعة الدول العربية بعقد المنتدى حظي باستجابة سريعة من قيادة وزارة البنية التحتية والنقل ، وتفاعل مقدر من عدد من مؤسسات العمل العربي المشترك.

وأضاف أن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ستعقد ورشة حول تطوير قطاع النقل النهري ، مثمنا مبادرة سعادة الأستاذ الدكتور / إسماعيل عبد الغفار فرج، برئاسة وفد الاكاديمية الزائر للخرطوم ، للمشاركة في فعاليات المنتدى وورشة العمل ، كذلك بحث مجالات التعاون مع الوزارات المعنية بمجالات الذكاء الاصطناعي والبحث العلمي .

وأشار السفير عدوي إلى أن المنتدى يستهدف تعزيز التعاون العربي في مجالات النقل الذكي، ودعم التحول نحو أنظمة النقل الحديثة، وتبادل الخبرات والمعارف، فضلاً عن عرض الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع النقل السوداني، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار.

وأكد السفير عماد عدوي ان المنتدى سيتناول، عبر جلساته الحوارية، مستقبل النقل الذكي، وآليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وسبل تطوير قطاعات النقل المختلفة، وعلى رأسها النقل النهري، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التكامل الاقتصادي واللوجستي بين السودان والدول العربية.

وأوضح ان الفعاليات ستشهد تنظيم ورشة عمل متخصصة لتطوير النقل النهري، تنظمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، تنفيذًا لقرارات مجلس وزراء النقل العرب، لمناقشة آليات تطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز دوره في دعم الربط الإقليمي.

واختتم السفير عماد عدوي تصريحاته بالتأكيد على أن المنتدى يمثل منصة عربية مهمة لبحث مستقبل النقل في السودان، واستقطاب الاستثمارات، وتعزيز التعاون العربي في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، بما يخدم جهود التنمية وإعادة الإعمار ويدعم التكامل الاقتصادي بين السودان ومحيطه العربي.