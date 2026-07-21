افتتاح مركز جوازات الموانئ ببورتسودان

افتتح المهندس جيلاني محمد جيلاني المدير العام لهيئة الموانئ البحرية اليوم، مركز جوازات الموانئ ببورتسودان، وذلك بحضور مدير عام الجوازات، ومدير عام الشرطة، وممثلي القوات النظامية الأهلية، ومديري إدارات الهيئة.

وذلك بإشراف مدير شرطة ولاية البحر الأحمر ورعاية مدير عام هيئة المواني البحرية.

ويأتي افتتاح المركز في إطار خطة وزارة الداخلية ورئاسة الجوازات الرامية لتوسيع مظلة الخدمات وتقريبها من المواطنين.

وأعلن المهندس جيلاني عن استعداده ودعمه الكامل للمركز، مشيراً إلى أن توحيد النافذة والتكامل بين أجهزة الدولة يؤدي إلى تجويد الخدمات المقدمة للمواطن.

وأكد أن شرطة الولاية ساهمت في خدمة منسوبي هيئة الموانئ البحرية عبر إدارة الخدمات بالهيئة. كما أشاد بدور أعضاء اللجنة برئاسة المهندس راشد في تنفيذ المشروع.

من جانبه أوضح اللواء دفع الله طه مدير شرطة الولاية أن افتتاح نافذة الجوازات بالمنطقة يهدف لخدمة كافة المواطنين، مشيدا بالدور الفاعل لهيئة الموانئ البحرية عبر إداراتها المختلفة في إنجاز هذا العمل.

فيما قدمت العميد سعاد مصطفى خلف الله مديرة جوازات ولاية البحر الأحمر شكرها لهيئة الموانئ البحرية ممثلة في مديرها العام المهندس جيلاني محمد جيلاني الذي حقق للولاية هذا الحلم، حيث وفر بيئة صالحة للعمل وكل الإمكانيات اللازمة للخدمة.

وأكدت أن هذا العمل يمثل إضافة حقيقية لخدمات الشرطة وتلبية لاحتياجات المواطن، مشيرة إلى أن التوسع وإنشاء المزيد من المراكز ببورتسودان يمثل إحدى أولويات وزارة الداخلية والجوازات بالولاية.

سونا