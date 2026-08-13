مناوي .. من يظن بأنهم سيتوقفون قبل بلوغ مدينة أم دافوق فهو واهم

قال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي إن من يظن بأنهم سيتوقفون قبل بلوغ مدينة أم دافوق “آخر نقطة حدودية بدارفور”، فهو واهم وحالم، على حد قوله.

وحيا مناوي عبر تدوينة على “فيسبوك” القوات المقاتلة بمحور كردفان والمحور الغربي، ودفاعهم بثبات عن الوطن، مشدداً على مضي الإرادة الحرة حتى تحقيق وطن حر ديمقراطي.

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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