الفنان المثقف الواعي الراقي.. إلهام شاهين تحيي ذكرى نور الشريف

أحيت الفنانة إلهام شاهين، عبر صفحتها علي موقع فيسبوك، ذكري وفاة الفنان الراحل نور الشريف.
ونشرت إلهام شاهين عبر صفحتها علي موقع فيسبوك، صور تجمعها بالفنان نور الشريف في عدد من الأعمال الفنية.
وقالت: الذكرى الحادية عشر لرحيل صديقى الغالى جدا جدا وأستاذى النجم الكبير نور الشريف الله يرحمه .. الفنان المثقف الواعى الراقى .. الصادق فى حبه لفنه و بلده و عائلته و أصدقائه .. أنتج للسينما حبا فيها و قدم العديد من المخرجين الذين أثروا الحياه الفنيه و الثقافيه .
اعمال جمعت بينهم:
واستكملت الهام شاهين حديثها قائلة: نور الشريف الفنان الوحيد الذي عملت معه سينما و مسرح و تليفزيون .. إلتقينا فى مسرحية (كاليجولا ) للكاتب ألبير كامى .. و كانت أول إنتاج لأكاديمية الفنون .. و إلتقينا فى مسلسل( السيرة العاشوريه ) للكاتب نجيب محفوظ .. و إلتقينا فى 7 أفلام .. العار .. أيام الغضب .. السكاكينى .. الظالم و المظلوم .. عفريت النهار .. الهروب إلى القمه .. الطيب و الشرس و الجميله …… الله يرحمك يا نور نتذكرك دائما بكل الخير .. و نعيش و نفتكره جميعا .. عائلته و أصدقائه و زملائه و كل محبيه فى كل مكان بالوطن العربى.
صدى البلد
اسماء عثمان
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