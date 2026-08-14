“خطة التخدير”.. متحدث باسم الخارجية الأمريكية يعلق على تقرير عبري زعم وجود “مؤامرة عربية ضد إسرائيل”

علق متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية على تقرير نشرته قناة “كان نيوز” زعم بأن إحدى دول المنطقة نصحت دولة أخرى بـ”تخدير إسرائيل” باتفاق تطبيع معها والاستعداد سرا للحرب ضدها.

وصرح المتحدث باسم الوزارة لـ”كنيست نيوز” بأن الإدارة الأمريكية تعتبر “التطبيع بين إسرائيل وجيرانها أولوية”.

وقال المتحدث “إن توسيع نطاق اتفاقيات أبراهام سيعزز الأمن الإقليمي، ويوسع التكامل الاقتصادي، ويساعد على ردع التهديدات الأمنية”.

وذكر أن “اتفاقيات أبراهام” أسفرت بالفعل عن فوائد أمنية واقتصادية كبيرة، موضحا أن الولايات المتحدة ستظل ملتزمة بالبناء على هذه الإنجازات بالتشاور مع شركائنا الإقليميين.

ووفق القناة العبرية، اختارت الحكومة الأمريكية عدم الرد بشكل مباشر على تفاصيل التقرير الذي نشرته قناة “كان نيوز”.

ويأتي هذا في أعقاب ما نشرته قناة “كان نيوز” يوم الأحد من أن إحدى دول المنطقة نصحت دولة أخرى بتوقيع اتفاقية مع إسرائيل من أجل “إخضاعها” ثم الاستعداد للحرب معها.

وكشف التقرير الذي وصف بـ”غير المألوف” عن لمحة مثيرة للاهتمام وربما مقلقة، لما يدور خلف كواليس الدبلوماسية في الشرق الأوسط.

ووفقا لما نشر، ذكر التقرير أنه وفي إطار محادثات بين دول المنطقة حول إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام مع إسرائيل، اقترحت إحدى الدول العربية على حليفتها “خطوة بالغة النفاق” وهي توقيع اتفاق مع إسرائيل الآن وقبول التغييرات المصاحبة له، وفي المستقبل عندما تصبح الظروف أكثر ملاءمة، نقضه بل وحتى خوض حرب، مشيرا إلى أن تل أبيب منعت الكشف عن هوية الدولتين.

ووفق موقع “واللا” العبري ورد ذكر قطر كخيار محتمل للدولة المقترحة، ومن جهة أخرى يمكن التطرق إلى سوريا وربما حتى السعودية، التي ارتبط اسمها لسنوات بإمكانية التطبيع مع إسرائيل، لكنها تبقى مجرد تكهنات.

المصدر: “كان” + روسيا اليوم