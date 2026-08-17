البنك المركزي يمدد فترة تحديث بيانات عملاء المصارف حتى نهاية العام

أعلن بنك السودان المركزي، تمــديد فترة تحديث بيانات العملاء بالمصاريف حتى نهاية العام الجاري.

وقالت إدارة الاتصال المؤسسي بالبنك المركزي في بيان اليوم الأحد، إنه لأهمية استكمال تحديث البيانات، ومراعاةً لظروف بعض العملاء، فقد تقرر تمديد فترة التحديث حتى نهاية العام الجاري 2026م لإتاحة الفرصة للجميع للوفاء بالإجراءات المطلوبة.

وطالب البيان، العملاء بالحرص على تحديث بياناتهم خلال الفترة المحددة بتقديم المستندات المعتمدة وفقاً للإجراءات المطلوبة لحماية حقوقهم وسلاسة وسهولة حصولهم على الخدمات المصرفية.

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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