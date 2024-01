تكنولوجيا: تفاصيل تصميم ومواصفات وسعر هاتف Nothing Phone (2a) المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة وان بلس لإطلاق أول إصدارتها من الهواتف المتوسطة Nothing Phone (2a)، ولقد إستعرضت أحدث التسريبات تصميم ومواصفات هذا الإصدار، وأيضاً السعر الذي ينطلق به الهاتف في السوق الأوروبي.

تنطلق فعاليات معرض MWC 2024 في شهر فبراير المقبل، وتستعد Nothing لهذه الفعاليات بإعلان عن أحدث إصدارات الشركة من الهواتف الذكية.

ولقد أكد “Carl Pei” الرئيس التنفيذي للشركة على أن إصدار الشركة القادم يأتي في الفئة المتوسطة بعنوان Nothing Phone (2a).

ويأتي إصدار الشركة المتوسط بنفس ملامح تصميم إصدار الشركة الحالي Nothing Phone (2)، إلا أن التفاصيل التي نشرت حتى الآن تشير إلى أن Nothing Phone (2a) يأتي بتصميم أنحف كما ينطلق للأسواق بمستوى تسعير أقل من هاتف Nothing Phone 2 الذي انطلق للأسواق بسعر 799 دولار.

وتشير التوقعات إلى أن هاتف Phone 2a يأتي برقاقة معالج Dimensity 7200، على أن يتوفر بسعر أقل من 400 يورو أو 440 دولار.

كما أشارت تسريبات “Roland Quandt” إلى أن هاتف Nothing المتوسط يتوفر بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة 128 جيجا بايت، أو 12 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت، أيضاً يتوفر الهاتف باثنان من الإختيارات في الألوان هما الأسود والأبيض.

المصدر

اعلان