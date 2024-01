تكنولوجيا: أفضل 5 هواتف ذكية قدمت في الأسواق في 2023

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تنافست الشركات المصنعة للهواتف الذكية بالكثير من الإصدارات التي تختلف بين التصميم التقليدي أو التصميم القابل للطي، وفي السطور القادمة نستعرض أفضل 5 هواتف قدمت في 2023.

هاتف Xiaomi 13 Pro

قدمت شاومي هاتف Xiaomi 13 Pro بأفضل المواصفات في إعدادات الكاميرة بين الهواتف المنافسة في الأسواق، كما إستهدفت شاومي التركيز في هذا الإصدار على تعزيز جودة الصور وتسجيل الفيديو لأفضل مستوى، إلا أن كاميرة السيلفي لا تأتي بأفضل مواصفات في هذا الإصدار.

هاتف OnePlus Open

جمعت وان بلس بين أفضل المميزات في هاتفها القابل للطي Open، والتي تتكامل مع التصميم والآداء الرائع في الهاتف، هذا إلى جانب أفضل إعدادات في الكاميرة مع عمر جيد للبطارية، لذا تفوقت وان بلس بهذا الإصدار على إصدار سامسونج Fold5، حيث يتميز OnePlus Open بتصميم أكثر أناقة

هاتف iPhone 15 Pro Max

انطلق هاتف iPhone 15 Pro Max بتصميم أخف من إصدار الشركة السابق من هواتف الأيفون وذلك بفضل إستبدال ابل لتصميم الألومنيوم في تصميم الهاتف بإطار من التياتنيوم.

كما يعد منفذ USB C من المواصفات التي تطلع إليها العديد من المستخدمين، ويجمع 15 Pro Max بين التصميم والعرض الممتاز، إلى جانب أفضل آداء بفضل معالج ابل الجديد، مع إعدادات أكثر كفاءة في الكاميرة والتي حققت التفوق في تسجيل الفيديو بشكل خاص، كما تتكامل هذه المميزات مع تحديث نظام iOS.

هاتف Nothing Phone (2)

قدمت شركة Nothing هاتف Nothing Phone (2) بواجهة Glyph UI، كما تميز الهاتف بآداء سلس وفائق السرعة، وهي ميزة إشتهرت بها إصدارات وان بلس في السابق، كما يتكامل هذا الآداء مع نظام Nothing OS المميز بواجهة واضحة.

هاتف Huawei P60 Pro

إشتهرت هواتف هواوي في السابق بأفضل إعدادات في الكاميرة، ولا يختلف الحال مع هاتف Huawei P60 Pro الذي جاء بمستشعر رئيسي بعدسات متغيرة، مع معالج للصور أكثر كفاءة، وتصميم أنيق، وأفضل آداء في الشاشة، هذا إلى جانب تقنية الشحن السريع التي تدعم هذا الإصدار.

